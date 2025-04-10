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Лесозаготовители в Приангарье заплатят 700 тысяч рублей за ущерб природе

В Иркутской области компании, занимающиеся заготовкой древесины, заплатят за ущерб природе. Подробности сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным надзорного ведомства, в Илимском лесничестве Усть-Илимского района два юрлица ведут заготовку древесины на арендованных лесных участках, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов.

«В результате техногенного воздействия, связанного с рубкой леса, арендаторами причинен ущерб среде обитания животных и окружающей среде», – говорится в сообщении.

Его оценили в более чем 700 тыс. рублей – лесозаготовителям придется данную сумму компенсировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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