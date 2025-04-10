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Губернатор предложил создать в Иркутской области кластер редкоземельных металлов

Иркутская область обладает потенциалом для создания кластера редкоземельных металлов, которая предусмотрена планом по реализации Стратегии развития Сибири. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на тематическом совещании в Москве.

«Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов», – отметил Кобзев.

Уже привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений, например, Зашихинского и Большетагнинского. Запланировано строительство горно-обогатительного комбината.

По данным властей, в Сибири сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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