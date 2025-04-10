Житель Иркутской области лишился иномарки из-за езды в нетрезвом виде

В Зиме к обязательным работам и конфискации автомобиля приговорили жителя за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года ранним утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль Toyota Mark II. В дальнейшем он был остановлен экипажем ДПС для проверки документов. В результате освидетельствования у водителя выявили признаки алкогольного опьянения, он был отстранен от управления автомобилем.

Это было не единожды: ввиду того, что таким образом правила нарушались несколько раз, возбудили уголовное дело.

По результатам рассмотрения виновного приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Также судом в доход государства конфискован автомобиль, которым осужденный управлял в состоянии опьянения.