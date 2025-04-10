Трамп объявляет 90-дневную паузу: биржевые индексы США взлетели

Фондовый рынок США резко вырос после смягчения торговой политики президента Дональда Трампа. Биржевые индексы увеличились более чем на 7%, а технологический индекс NASDAQ Composite взлетел более чем на 12%. The Wall Street Journal отмечает, что это один из лучших дней в истории для индексов.

Ралли на американском фондовом рынке началось после объявления Трампа о 90-дневной паузе в действии торговых пошлин для стран, которые не ввели ответные меры против США. Для таких стран будут действовать базовые тарифы в 10%, тогда как для Китая пошлины увеличатся до 125%.



Основные биржевые индексы США продемонстрировали следующую динамику:



- индекс S&P 500 вырос на 9,56%, достигнув 5459,3 пункта;

- промышленный Dow Jones Industrial Average поднялся на 7,87%, достигнув 40 608,45 пункта;

- технологический NASDAQ Composite увеличился на 12,02%, достигнув 19 145,06 пункта.



Трамп написал в Truth Social о санкционировании 90-дневной паузы и снижении пошлин до 10% на этот период. Более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить торговые барьеры и пошлины, не предприняв ответных мер.