Позитивные новости: российский рынок отскакивает от минимума

Индекс МосБиржи резко отскочил от нового четырехмесячного минимума и вышел из серьезного минуса в уверенный плюс благодаря позитивным внешнеторговым новостям.

В начале торгов российские фондовые индикаторы устремились вниз в ответ на решение Китая повысить пошлины на американские товары на 50 процентных пунктов, что вызвало очередное падение нефтяных цен до четырехлетнего минимума. Индекс МосБиржи впервые с конца декабря опустился чуть ниже 2600 пунктов. Закрытие в среду произошло на уровне 2650 п. (-3,49%).

Однако на вечерней сессии российский рынок показал резкий рост благодаря позитивным новостям о внешнеторговом противостоянии.

Президент Трамп в Truth Social объявил о 90-дневной паузе и снижении пошлин до 10% на этот период. Более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить торговые барьеры и пошлины, не предприняв ответных мер.