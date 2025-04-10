Эскалация конфликта: торговая война США и Китая без компромиссов

Торговая война между США и Китаем достигла невиданных масштабов, и компромисс пока не просматривается. Комитет по тарифным правилам госсовета КНР 9 апреля подтвердил переход конфликта в обоюдоострую фазу. В ответ на повышение импортных пошлин США до 104% Китай увеличил свои до 84%. Пекин назвал действия США протекционизмом и «экономической травлей», призвав Вашингтон отменить односторонние пошлины, сообщают "Ведомости".

Китай также расширил список ненадежных организаций и ввел экспортные ограничения для 12 американских компаний. Министерство культуры и туризма рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в США. В тот же вечер, 9 апреля, Трамп объявил новую ставку для Китая — 125%, а также 90-дневную паузу для зеркальных пошлин более чем для 75 стран.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда можно было безнаказанно наживаться за счет США и других стран, безвозвратно ушли и больше неприемлемы», – написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Конкретный уровень столь высоких пошлин – 84, 104 или 154% – уже почти не имеет никакого значения с практической точки зрения, так как любые тарифы в несколько десятков процентов считаются запретительными, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперты считают, что столь высокие пошлины фактически запрещают нормальную торговлю между странами, и товарооборот между ними существенно сократится. Торговля между странами обрушится в разы, уверен Василий Кашин. В КНР есть еще масса инструментов, которыми там готовы воспользоваться, уверен эксперт, но китайцы всегда демонстрируют, что политическая ответственность за последствия лежит только на США, а Пекин лишь отвечает.

Министр финансов США Скотт Бессент полагает, что Пекин намерен усилить эскалацию. «Их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Они могут повысить пошлины – ну и что?» – недоумевают в Белом доме. По словам Бессента, там сейчас рассматривают «все варианты» дальнейших мер против Китая, включая исключение китайских компаний из листинга на американских биржах. Также планируется пересмотр контроля за экспортом капитала.