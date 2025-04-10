За 30 лет сгорело 30% лесов Забайкальского края

Основной причиной возгораний остается человеческий фактор. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что площадь лесов региона за последние три десятилетия уменьшилась на треть из-за регулярных пожаров. Основной причиной возгораний остается человеческий фактор – сжигание мусора и растительности при расчистке земель.

«За прошедшие 30 лет на 30% Забайкальский край потерял свой лесной фонд. <...> И пока несмотря на то, что мы об этом говорим, снимаем массу роликов, штрафуем людей, предупреждаем, преодолеть нам это в полной мере не удалось», – сказал Осипов.

Напомним, что с 7 апреля в Забайкалье действует режим ЧС регионального уровня из-за 40 лесных пожаров, охвативших более 21 тыс. га. С 24 марта в крае введен особый противопожарный режим, который уже распространился на семь муниципалитетов.