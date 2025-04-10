Каждый третий иркутянин не видит перспектив карьерного роста

Оптимизм относительно карьерных перспектив сохраняют 57% опрошенных. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Мужчины чаще женщин отмечают слишком простые задачи (20% против 14%), а молодежь до 35 лет активнее стремится к более сложным вызовам (21%). Среди высокооплачиваемых специалистов с доходом свыше 100 тыс. рублей каждый четвертый (24%) считает, что способен на решение более сложных задач.

Несмотря на то, что 49% респондентов регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков, лишь 33% чувствуют поддержку работодателя в своем профессиональном развитии. 42% сотрудников заявили об отсутствии какой-либо помощи со стороны руководства в этом вопросе.

«В моей профессии мало простых задач. Есть проблема – решаю», – поделился один из участников опроса, отражая общий настрой многих иркутян, которые воспринимают профессиональные вызовы как возможность для роста. Исследование проводилось среди экономически активного населения Иркутска с учетом различных возрастных и доходных групп.