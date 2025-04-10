Названы предварительные требования для возврата иностранных компаний в РФ: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США сделали 90-дневную паузу в пошлинах для многих стран и подняли тарифы для Китая, названы предварительные требования для возвращения ушедших иностранных компаний в Россию, а в Иркутской области предложили создать кластер для добычи редкоземельных металлов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пошлинная пауза

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для 75 стран. Он объяснил паузу чрезмерной обеспокоенностью граждан, а также тем, что страны обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, они «не предприняли никаких ответных мер».

Исключение для Китая

Для Китая временно отменять пошлины Америка не стала: наоборот, их подняли на 20%, до 124%, через день после того, как их размер достиг 104%. В свою очередь КНР повысила тарифы на американские товары до 84%. По мнению Трампа, ситуация, «когда Китай обкрадывал США и другие страны», более не является приемлемой.

Условия для возвращения

Озвучены предварительные условия для возвращения иностранных компаний в Россию. Предполагается, что таковыми могут стать гарантии на локализацию в течение определенного времени, создание необходимого уровня роботизации производства. Также будут учитывать качество выплат зарплат и налогов до ухода с рынка, финансирование нежелательных организаций. Обратят внимание и на то, будет ли компания создавать нежелательную конкуренцию отечественным производителям. Точный перечень еще прорабатывается. Решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

Кластер редкоземельных металлов

Губернатор Игорь Кобзев предложил создать в Иркутской области кластер редкоземельных металлов. По его мнению, регион обладает соответствующим потенциалом. Уже привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений, например, Зашихинского и Большетагнинского. Запланировано строительство горно-обогатительного комбината.

Больше соцобъектов

В Приангарье начали активнее строить социальные и производственные объекты: в 2024 году введено в эксплуатацию 341 здание, что на 18% больше, чем годом ранее. Появились новые мощности по выпуску картона, фанеры и растительного масла, дороги, железнодорожные пути, школы, детсады, больницы и многое другое.