Раскрыты подробности еще одного преступления Ангарского маньяка Попкова

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в еще одном убийстве. Он этапирован в Иркутскую область, где проведены следственные действия по соответствующему уголовному делу. Раскрыты подробности преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» обвиняемый встретил ранее незнакомую ему женщину. После непродолжительной беседы между ними произошла ссора, в результате которой Попков несколько раз ударил потерпевшую имевшимся у него топором, а после того, как женщина потеряла сознание, облил ее тело горючей жидкостью и поджег. От полученных травм ангарчанка скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд.

Напомним, всего на счету преступника почти 90 жертв. За совершение преступлений он приговорен к двум пожизненным срокам.