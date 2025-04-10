93% россиян недовольны качеством квартир в новостройках

Чаще всего покупатели недвижимости сталкиваются с дефектами окон и кривыми стенами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сертификации новостроек Urban Grade.

Подавляющее большинство россиян (93%), получивших квартиры в новостройках, обнаружили в них различные недостатки. Лишь 7% опрошенных остались полностью довольны качеством своего нового жилья.

Чаще всего жильцы жаловались на проблемы с окнами (72%), неровные стены и полы (37%), а также плохую вентиляцию (35%). Каждый пятый столкнулся с протечками водопровода (22%), 20% отметили некачественные двери, а 10% – неполадки с электричеством.

«Ситуация тревожная – от косметических дефектов до серьезных нарушений, угрожающих безопасности», – отметила CEO Urban Ольга Хасанова. По ее словам, 47% покупателей сталкивались с несоответствием заявленного класса жилья реальному качеству, а 25% вообще не могут оценить этот параметр.