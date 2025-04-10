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Жителей Иркутской области предупредили о возможных лавинах в горах

Снегопад обрушился на Иркутскую область. На его фоне в горах создались условия для схода снежных лавин, информирует «Заповедное Прибайкалье».

«В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. Учтите эти обстоятельства, планируя свое путешествие», – говорится в сообщении.

Специалисты фиксируют осадки на разных участках Приангарья. Согласно прогнозам, непогода и минусовые температуры будут фиксироваться до субботы включительно, после чего ожидается резкое потепление. Дневные показатели могут превысить +20 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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