Жителей Иркутской области предупредили о возможных лавинах в горах

Снегопад обрушился на Иркутскую область. На его фоне в горах создались условия для схода снежных лавин, информирует «Заповедное Прибайкалье».

«В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. Учтите эти обстоятельства, планируя свое путешествие», – говорится в сообщении.

Специалисты фиксируют осадки на разных участках Приангарья. Согласно прогнозам, непогода и минусовые температуры будут фиксироваться до субботы включительно, после чего ожидается резкое потепление. Дневные показатели могут превысить +20 градусов.