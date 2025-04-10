Цены на новостройки в Иркутске за квартал выросли на 5,1%

До 171,6 тыс. рублей за «квадрат». Данные приводит «Циан.Аналитики».

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках крупных российских городов увеличилась на 3,5% в первом квартале 2025 года. Наибольший рост цен зафиксирован в Челябинске (+7,4%), Набережных Челнах (+7,1%) и Тольятти (+6,5%). В Москве «квадрат» подорожал на 6%, в Санкт-Петербурге – на 4%, тогда как в Хабаровске, Ростове-на-Дону и Рязани отмечалась слабая отрицательная динамика (до -0,6%).

Цены на квадратный метр нового жилья в Иркутске достигли 171,6 тыс. рублей: рост на год – 18%, за квартал – 5,1%. В Новосибирске цены выросли до 172,1 тыс. рублей: рост на год – 16%, за квартал – 3,4%. В Красноярске стоимость «квадрата» нового жилья увеличилась до 142 тыс. рублей: рост на год – 2%, за квартал – 1,5%

Основными причинами роста цен стали сокращение числа новых проектов, увеличение себестоимости строительства и восстановление активности на рынке после спада летом 2024 года. В годовом выражении средний рост по городам составил 11%, с максимальными показателями в Тольятти (+32%), Томске (+26%) и Ижевске (+22%).

Несмотря на завершение льготной ипотеки, рынок демонстрирует устойчивость благодаря адаптивным стратегиям застройщиков: скидкам, рассрочкам и использованию оставшихся льготных программ. В Москве объем продаж в первом квартале 2025 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 12%. Однако в марте впервые за 10 лет продажи оказались ниже февральских.

Объем предложения на рынке новостроек продолжает сокращаться и сейчас на 10% ниже, чем в августе 2024 года. При этом дефицита жилья не наблюдается – выбор остается на достаточно высоком уровне. Эксперты прогнозируют сохранение умеренного роста цен в ближайшие месяцы на фоне стабилизации рынка.