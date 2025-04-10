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Спрос на таксистов в Иркутской области вырос на 19%, зарплаты – на 22%

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В Ингушетии и Тыве за одно место борются до 52 кандидатов. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

За последний год в Иркутской области количество вакансий для водителей такси увеличилось на 19%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 22%, достигнув 128,7 тыс. рублей.

В целом по стране медианная зарплата таксистов превысила 148,4 тыс. рублей (+39% за год), а максимальные предложения поступают из Дагестана, Северной Осетии и Приморского края (до 190 тыс. рублей).

Работодатели чаще предлагают гибкий график (+51% вакансий) и вахтовый метод работы (+78%), где зарплата достигает 179 тыс. рублей.

В Приангарье конкуренция среди соискателей остается умеренной – 5,9 резюме на место при норме 4–7,9. При этом в Ингушетии и Тыве за одно место борются до 52 кандидатов. Основной спрос на таксистов сосредоточен в Москве, Подмосковье и Петербурге, где открыто около 35% всех вакансий по стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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