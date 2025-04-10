Новости

МТС приглашает бизнес Иркутской области на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС проведет серию бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса, маркетологов и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса.

10 апреля в 19:00 (ирк) Почему онлайн-доски делают образование более эффективным

Вы узнаете:

  • Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение и контролировать вовлеченность
  • Какие возможности предлагает сервис Доски для образовательных учреждений: геймификация, тесты, голосования
  • Как организовать совместную работу, планировать и визуализировать учебный процесс с помощью онлайн-досок

15 апреля в 16:00 (ирк) Как привлекать и удерживать крупных клиентов 

Вы узнаете:

  • 5 особенностей в работе с крупными клиентами
  • Как внедрить персонализацию
  • 3 базовых элемента доверия клиентов

16 апреля в 16:00 (ирк) Виртуализация на площадке заказчика: от OpenStack до контейнерной платформы

Вы узнаете:

  • Какие варианты виртуализации серверов сейчас наиболее актуальны для России
  • Детали реализации облачных технологий и виртуализации в закрытых контурах
  • MWS Container Platform: инструменты для работы с контейнерами и Kubernetes

22 апреля в 16:00 (ирк) Гостиничный бизнес: лояльность клиентов – высокая выручка

Вы узнаете:

  • Как увеличивать конверсию в конкурентной среде
  • Как увеличить средний чек пребывания в отеле
  • Какие инструменты коммуникации помогут удерживать выручку и NPS

28 апреля в 16:00 (ирк) Ускорение логистики: электронные путевые листы и удалённые медосмотры

Вы узнаете:

  • Как работают электронные путевые листы
  • В чем плюсы дистанционных медосмотров: безопасность и скорость
  • Как интегрировать решения и объединить всё в единый процесс

 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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