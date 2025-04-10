МТС приглашает бизнес Иркутской области на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС проведет серию бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса, маркетологов и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса.
10 апреля в 19:00 (ирк) Почему онлайн-доски делают образование более эффективным
Вы узнаете:
- Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение и контролировать вовлеченность
- Какие возможности предлагает сервис Доски для образовательных учреждений: геймификация, тесты, голосования
- Как организовать совместную работу, планировать и визуализировать учебный процесс с помощью онлайн-досок
15 апреля в 16:00 (ирк) Как привлекать и удерживать крупных клиентов
Вы узнаете:
- 5 особенностей в работе с крупными клиентами
- Как внедрить персонализацию
- 3 базовых элемента доверия клиентов
16 апреля в 16:00 (ирк) Виртуализация на площадке заказчика: от OpenStack до контейнерной платформы
Вы узнаете:
- Какие варианты виртуализации серверов сейчас наиболее актуальны для России
- Детали реализации облачных технологий и виртуализации в закрытых контурах
- MWS Container Platform: инструменты для работы с контейнерами и Kubernetes
22 апреля в 16:00 (ирк) Гостиничный бизнес: лояльность клиентов – высокая выручка
Вы узнаете:
- Как увеличивать конверсию в конкурентной среде
- Как увеличить средний чек пребывания в отеле
- Какие инструменты коммуникации помогут удерживать выручку и NPS
28 апреля в 16:00 (ирк) Ускорение логистики: электронные путевые листы и удалённые медосмотры
Вы узнаете:
- Как работают электронные путевые листы
- В чем плюсы дистанционных медосмотров: безопасность и скорость
- Как интегрировать решения и объединить всё в единый процесс