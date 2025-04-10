МТС приглашает бизнес Иркутской области на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС проведет серию бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса, маркетологов и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса.

10 апреля в 19:00 (ирк) Почему онлайн-доски делают образование более эффективным

Вы узнаете:

Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение и контролировать вовлеченность

Какие возможности предлагает сервис Доски для образовательных учреждений: геймификация, тесты, голосования

Как организовать совместную работу, планировать и визуализировать учебный процесс с помощью онлайн-досок

15 апреля в 16:00 (ирк) Как привлекать и удерживать крупных клиентов

Вы узнаете:

5 особенностей в работе с крупными клиентами

Как внедрить персонализацию

3 базовых элемента доверия клиентов

16 апреля в 16:00 (ирк) Виртуализация на площадке заказчика: от OpenStack до контейнерной платформы

Вы узнаете:

Какие варианты виртуализации серверов сейчас наиболее актуальны для России

Детали реализации облачных технологий и виртуализации в закрытых контурах

MWS Container Platform: инструменты для работы с контейнерами и Kubernetes

22 апреля в 16:00 (ирк) Гостиничный бизнес: лояльность клиентов – высокая выручка

Вы узнаете:

Как увеличивать конверсию в конкурентной среде

Как увеличить средний чек пребывания в отеле

Какие инструменты коммуникации помогут удерживать выручку и NPS

28 апреля в 16:00 (ирк) Ускорение логистики: электронные путевые листы и удалённые медосмотры

Вы узнаете: