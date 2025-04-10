Геймер в Иркутской области похитил у дяди 2 млн рублей для покупки скинов в Counter-Strike

В Иркутской области полицейские задержали геймера, который, предположительно, похитил у дяди несколько миллионов рублей для покупки скинов в компьютерной игре Counter-Strike. Подробности сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, мужчина обратился в МВД из-за пропажи денег. Инцидент случился в Балаганском районе. Во время расследования правоохранители установили, что 20-летний племянник получил доступ к банковской карте родственника, привязал ее к своему телефону и больше месяца тратил его сбережения. Парень воспользовался ситуацией, когда дядя попросил его пополнить счет мобильного телефона, дав карту.

После этого юноша принялся тратить деньги на покупку скинов в Counter-Strike – одежды, снаряжения, оружия. Значительно меньшую часть средств предполагаемый преступник потратил на личные нужды – еду, спортивное питание, одежду. Всего парень похитил и потратил около 2,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.