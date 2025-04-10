Нелегальные косметологи заняли почти половину рынка эстетической медицины в России

«Серый» рынок эстетической медицины достиг пугающих масштабов: по официальным данным, его доля эквивалентна 40% «белого» рынка, по неофициальным – почти 70%. Об этом рассказала Эльмира Сатардинова, президент Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины, руководитель компании «Сатэль».

«Национальная ассоциация клиник эстетической медицины считает, что «серый» рынок продолжит расти. Зная цифры легального оборота – 312 миллиардов рублей, можно представить, какие суммы идут мимо государства, мимо налоговых органов», – отметила спикер.

Она пояснила, что обучением псевдоспециалистов часто занимаются организации, не имеющие лицензии на образовательную деятельность и не требующие от своих слушателей профильного образования.

Услуги эстетической медицины на «сером» рынке предлагают люди без медицинского образования. Они не знают анатомии, состав препаратов. Такие процедуры могут закончиться воспалением, развитием фиброзов, рубцов, эмболией сосудов, некрозом тканей и другими опасным последствиями.

По словам Эльмиры Сатардиной, нелегалы находятся в «слепой зоне»: их никто не проверяет, а пострадавший может обратиться за помощью разве что в полицию. Но она будет заниматься вопросом лишь в том случае, если нанесен тяжкий вред здоровью.

Подробности – в нашем материале.