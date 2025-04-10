Огромный торт весом 1,5 тонны испекут на гастрофестивале в Иркутске

28 и 29 июня в Иркутске пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Сытый Бабр». В его рамках планируется установить новый кулинарный рекорд России, сообщает пресс-служба мэрии.

«На фестивале два года подряд устанавливались гастрономические рекорды: в 2023-м была создана картина-мозаика с силуэтом Байкала из 15 000 суши и роллов, в 2024-м – испечено 5 582 пицц за 8 часов. 2025-й не станет исключением. Планируется установить новый рекорд России – приготовить огромный торт весом 1,5 тонны», – говорится в сообщении.

Мероприятие традиционно пройдет на площади у памятника Александру III. Гостей ждет гастрономический лекторий, большой фудкорт под открытым небом, более 20 интерактивных локаций, детская и спортивная зоны и многое другое. Кроме этого, запланированы массовая готовка, мастер-классы, зрелищный чемпионат поваров, показы фильмов местных режиссеров.

В этом году акцент сделают на локальную кухню. Эта концепция предполагает приготовление блюд из характерных для данной местности продуктов, а также знакомство с региональной кухней.

Посетители, вход на праздник для которых свободный, смогут попробовать старинные рецепты декабристов, бурятскую, эвенкийскую, русскую, голендровскую, купеческую, старообрядческую кухни, адаптированные для нашего времени, например, запеченные позы, пиццу с сибирской олениной и жимолостью, яблоки с хвойным мороженным, иркутскую радужную форель, байкальский омуль и другие. В прошлом году мероприятие посетили более 40 тысяч человек.

Сбор заявок от ресторанов, кафе, кофеен, фудртраков, спонсоров и партнеров продолжается до 15 апреля.