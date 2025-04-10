Индекс МосБиржи взлетает на фоне временного затишья в торговой войне

Торговая война в разгаре, но временное затишье наступило благодаря 90-дневной приостановке тарифов, объявленной Трампом, что взвинтило биржевые цены. Индексы акций и сырьевых товаров выросли на 10%. Российский рынок также восстановился — Индекс МосБиржи поднялся с 2600 до 2800 пунктов. Что дальше?

Индекс МосБиржи на основной сессии обновил минимумы с конца декабря 2024 года, в моменте опустившись ниже 2600 пунктов, закрывшись на уровне 2650 с падением на 3,5%. Усиление тарифов между США и КНР оказывало давление на рынки, и российские акции не остались в стороне на фоне распродаж сырьевых товаров.

Однако на вечерней сессии ситуация изменилась. Дональд Трамп объявил о 3-месячной паузе на введение тарифов для 75 стран. Хотя для Китая тарифы повысились до 125%, это не сбило покупательный настрой — перепроданность рынка привела к массовой ликвидации коротких позиций, что стало топливом для роста. Выросли все рынки — акции, облигации, сырье.

Индекс МосБиржи стремительно взлетел до 2790 пунктов. Сегодня предстоит преодолеть сопротивление на уровне 2800, а гэп на открытии основной сессии может стать рекордным — +150 пунктов, или более +5%.

«Вчерашний оборот торгов свыше 220 млрд рублей усиливает разворотную формацию. Самый сильный скачок ожидается в наиболее обесцененных бумагах компаний, чувствительных к геополитическим факторам и ставкам — девелоперы, ИТ, транспорт, металлурги», — поясняют аналитики.

Вечерняя статистика по инфляции оказалась неоднозначной: недельная замедлилась с 0,2% до 0,16%, но годовая увеличилась до 10,25%. Ценовое давление в экономике остается высоким, но крепкий рубль сдерживает девальвационные ожидания и снижает темпы инфляции. Ранее пик инфляции ожидался в апреле. На апрельском заседании ЦБ вряд ли стоит ждать смягчения, монетарный разворот возможен не ранее лета.