Сроки товарных кредитов в России сократились до годового минимума

Он составил 13,3 месяца. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В феврале 2025 года средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в России достиг минимального значения за последний год, составив 13,3 месяца. Показатель сократился на 18,2% по сравнению с февралем 2024 года (16,3 месяца) и на 4,9% относительно января 2025 года (14 месяцев).

Наибольшие сроки кредитования зафиксированы в:

Татарстане (14,5 месяца),

Кемеровской обл. (14,4),

Ставропольском крае (14,3).

Самые короткие периоды выплат наблюдаются в:

Москве (12,2),

Подмосковье (12,5),

Санкт-Петербурге (12,8).

Наиболее существенное сокращение сроков по сравнению с прошлым годом отмечено в:

Санкт-Петербурге (-24,7%),

Московской обл. (-24,2%),

Саратовской обл. (-24%).

Аналитики связывают эту тенденцию с изменением кредитной политики банков и снижением покупательской активности на фоне экономической нестабильности.

«Начиная с лета прошлого года средний срок POS-кредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это обусловлено снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом банки продолжают предоставлять POS-кредиты заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».