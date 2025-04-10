Иркутская нефтяная компания (ИНК) разработала программу сохранения биоразнообразия. Мероприятия позволят обеспечить системность и повысить эффективность мер по сохранению природных экосистем.

Программа предусматривает комплекс мер по предотвращению гибели животных на дорогах, охране миграционных путей и поддержанию чистоты водоемов. Специально для сотрудников и подрядчиков разработан и выпущен справочник «Правила поведения работников по сохранению биологического разнообразия», включающий информацию о 18 видах животных, 15 видах растений и двух редких и охраняемых видах грибов.

Для разработки программы ИНК провела исследования биоты на Западно-Ярактинском участке недр и Ярактинском месторождении, а также на Верхнетирском, Большетирском и Мирнинском участках. Результаты интегрированы в геоинформационную систему ИНК. Веб-карты с обозначением мест обитания редких видов позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду при осуществлении текущей операционной деятельности, планировании работ и выборе маршрутов.

Компания продолжит исследования биоразнообразия на других участках и месторождениях. А в 2026 году проведет повторное исследование Западно-Ярактинского участка недр и Ярактинского месторождения для оценки динамики изменений.

Сохранение биологического разнообразия является одним из ключевых приоритетов ИНК в соответствии с ESG повесткой. Компания активно реализует различные природоохранные инициативы: проводит субботники, экологические уроки, организует посадку деревьев, установку кормушек для животных, зарыбление реки Лены, Братского и Вилюйского водохранилищ. В 2024 году компания также инициировала проект «Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии».