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Новые правила: ограничение выдачи наличных в банкоматах

С 1 сентября в России начнет действовать ограничение на выдачу наличных в банкоматах до 50 тыс. рублей в сутки при выявлении признаков мошенничества, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий закон.

Документ вступит в силу с 1 июня, но некоторые положения, включая ограничение на выдачу наличных, начнут действовать с 1 сентября. Закон вводит около 30 новых мер для защиты граждан от мошенников.

Заморозка операции будет действовать в течение 48 часов, и банк, выдавший клиенту платежную карту, обязан будет немедленно уведомить его о причинах ограничения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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