Торговые войны: Далио предупреждает о необходимости срочной сделки с Китаем

Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал американские власти срочно заключить тарифную сделку с Китаем и сосредоточиться на сокращении дефицита бюджета страны до 3% ВВП, сообщает РБК.

«Сейчас самое время пересмотреть свои действия! Решение президента Трампа отказаться от худшего сценария и договориться о справедливом управлении дисбалансами — гораздо лучший путь. Надеюсь, он поступит так же с китайцами», — написал Далио в соцсети Х.

По его мнению, сделка между Вашингтоном и Пекином укрепит юань относительно доллара, смягчит фискальную и монетарную политику Китая и стимулирует спрос.

«Для решения проблемы долгового, торгового и капитального дисбалансов придется внести серьезные изменения в долговой/монетарный порядок», — добавил он.



Далио считает, что следующим шагом администрации Трампа должно стать сокращение дефицита госбюджета США до 3% ВВП. В 2024 году он составил $1,8 трлн, что эквивалентно 6,4% ВВП.