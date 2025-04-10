Мутко: В жилищной сфере непростая ситуация, строительство замедляется

В жилищной сфере сейчас непростая, но контролируемая ситуация, заявил генеральный директор АО "Дом.рф" Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в стройке находится 119 млн квадратных метров жилья, сообщают "Ведомости".

Мутко отметил, что 80% жилья приобретается за счет ипотеки, и 70% из них — с государственным участием. На рынке работает восемь триллионов рублей, из которых семь триллионов находятся на эскроу-счетах, что является залогом стабильности, добавил он.

12 марта "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании "Дом.РФ" сообщили, что с начала года объем строительства нового жилья у российских застройщиков сократился. В январе – феврале на рынок было выведено 4,5 млн кв. м жилья, что на 23% меньше, чем за первые два месяца 2024 года. Из-за снижения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок застройщики переносят сроки реализации своих проектов.