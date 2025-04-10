Рекордное сокращение китайских автосалонов зафиксировано в России

За первые три месяца 2025 года в России прекратили свою работу свыше 210 автосалонов китайских марок — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании "Газпромбанк автолизинг".

Согласно исследованию, за январь-март 2025 года закрылось 213 китайских автосалонов, что превышает общее количество закрытых точек за весь 2023 год (187 локаций) и более чем в три раза превосходит показатели первого квартала 2024 года (67 салонов).

Больше всего пострадали такие бренды, как Bestune (закрыто 26 дилеров), Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). Впервые в список лидеров по сокращению числа дилеров попали Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Эксперты прогнозируют, что если тенденция продолжится, то к концу года может быть установлен новый антирекорд по числу закрытых китайских автосалонов, а общее число точек продаж снова снизится до уровня менее четырех тысяч.