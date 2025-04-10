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Вице-премьер РФ отметил положительную динамику ввода жилья в Иркутской области

Состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. На нем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил положительную динамику ввода жилья в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По состоянию на 9 апреля 2025 года на территории Иркутской области 50 застройщиков осуществляют привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства 119 многоквартирных жилых домов», – говорится в сообщении.

Всего они планируют создать 795 тыс. кв. м. жилой площади.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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