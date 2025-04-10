Площадь Декабристов благоустроят в Иркутске: старый памятник заменят на новый

В этом году в Иркутске благоустроят Площадь Декабристов. Здесь запланирован ряд работ, в том числе замена старого памятника на новый, сообщает пресс-служба мэрии.

Запланированы обустройство тротуаров и прогулочных дорожек, укладка плитки, озеленение, монтаж наружного освещения. На территории установят скамейки, урны и качели, высадят 14 елей. Размещенный там памятник демонтируют, подготовят фундамент для нового.

По другим контрактам на этом месте планируется установить новый монумент, представляющий собой архитектурно-художественную композицию из гранитных блоков и бронзового элемента с надписью «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга», и скульптуры бронзовых солдат трех поколений: деда, отца и сына, символизирующих образы воинов разных периодов истории России.