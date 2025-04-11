Почти миллиард рублей потратят на спортивную инфраструктуру в Иркутской области

В 2025 году из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Приангарья запланировано выделить 948 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Эти средства предусмотрены на строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, создание девяти плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, двух быстровозводимых спортивных сооружений, а также проведение капитального ремонта пяти объектов спорта.

Кроме того, в этом году с участием средств федерального бюджета ведется закупка спортивно-технологического оборудования для создания семи малых спортивных площадок ГТО, а также идет работа по обустройству «умной» спортивной площадки в деревне Грановщина Иркутского района.