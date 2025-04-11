Названы районы Иркутской области, находящиеся под угрозой весеннего половодья

Несколько территорий Иркутской области находятся под угрозой весеннего половодья. Туда направлены межведомственные оперативные группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Речь о Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Качугском и Жигаловском районах. Там проводят мониторинг складывающейся оперативной обстановки, информируют жителей о порядке действий в случае ее ухудшения и возможной эвакуации, оказывают адресную помощь населению.

Организованы аэроразведка с помощью беспилотников, чернение льда для ослабления ледового поля.