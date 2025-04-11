Сколько можно?! Белый дом вводит пошлину 145% на китайские товары

Белый дом объявил, что пошлина на китайские товары теперь составляет 145%. Эта ставка складывается из начальных 10%, дополнительных 10% «за фентанил» и 125-процентной «ответной» пошлины, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Представитель Белого дома отметил, что решение президента Трампа идет «в дополнение к 20% пошлине на фентанил», ранее введенной для Китая.

Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%, в то время как для остальных стран ставки были снижены до 10% на три месяца, поскольку они не ввели ответных мер.

Эксперты подчеркивают, что конкретные уровни столь высоких пошлин — 84, 104 или 154% — практически не имеют значения, поскольку любые тарифы в несколько десятков процентов считаются запретительными. Такие высокие пошлины фактически блокируют нормальную торговлю между странами, что приведет к значительному сокращению товарооборота.