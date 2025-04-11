Новости

Сколько можно?! Белый дом вводит пошлину 145% на китайские товары

Читайте также:

Манипуляция или стратегия? Эксперты спорят, какой логикой руководствовался Трамп при введении пошлин
11 апреля 2025
Торговые войны: Далио предупреждает о необходимости срочной сделки с Китаем
10 апреля 2025

Белый дом объявил, что пошлина на китайские товары теперь составляет 145%. Эта ставка складывается из начальных 10%, дополнительных 10% «за фентанил» и 125-процентной «ответной» пошлины, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Представитель Белого дома отметил, что решение президента Трампа идет «в дополнение к 20% пошлине на фентанил», ранее введенной для Китая.

Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%, в то время как для остальных стран ставки были снижены до 10% на три месяца, поскольку они не ввели ответных мер.

Эксперты подчеркивают, что конкретные уровни столь высоких пошлин — 84, 104 или 154% — практически не имеют значения, поскольку любые тарифы в несколько десятков процентов считаются запретительными. Такие высокие пошлины фактически блокируют нормальную торговлю между странами, что приведет к значительному сокращению товарооборота.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Торговые войны 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (30)


Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Рекордные стоки автомобилей: новая реальность для лизинговых компаний
Манипуляция или стратегия? Эксперты спорят, какой логикой руководствовался Трамп при введении пошлин
Рекордное сокращение китайских автосалонов зафиксировано в России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес