Манипуляция или стратегия? Эксперты спорят, какой логикой руководствовался Трамп при введении пошлин

Президент США Дональд Трамп взбудоражил мировые рынки, объявив в своей социальной сети Truth Social о приостановке «зеркальных пошлин» на 90 дней и снижении базовой пошлины до 10% для всех стран, кроме Китая, сообщает "Ведомости". Эксперты спорят, какой логикой руководствовался Трамп и что будет дальше.

NBC News отмечает, что многие пользователи соцсетей видят в действиях Трампа попытку манипулировать рынком. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поддержал эту версию, заявив, что администрация Трампа «напичкана жуликами».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что действия Трампа направлены на реиндустриализацию США. Оставив торговых партнеров в подвешенном состоянии, президент может способствовать их готовности к новым торговым условиям.

Импульсивность действий Трампа, считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев, связана с двумя вещами: во-первых, неприязнью к КНР как таковой, которую Трамп считает виновной в его поражении на выборах 2020 г. из-за последствий COVID-19. Во-вторых, Трамп хочет как уменьшить дефицит в торговле с Пекином, так и навязать КНР свои правила, чтобы она стала своеобразным «подчиненным» США. «Он продолжает использовать тарифы как принуждение к переговорам на его условиях», – говорит Васильев.

По мнению экспертов, обрушение рынков не было частью сознательной стратегии Трампа, который стремится вернуть производства в США. Это долгосрочная программа, требующая развернуть все направление развития американской экономики. Вектор на глобализацию формировался более 30 лет, и быстро нельзя его изменить без элементов «шоковой терапии».

Решение Трампа не было импульсивным, не соглашается независимый аналитик Андрей Кочетков. Президент США – мастер переговоров и умеет грамотно выводить на них, добавляет он.

В отношении Китая же ситуация остается жесткой, но, по его мнению, Трамп имеет цель запустить диалог и с КНР. Одновременно с этим Трамп стимулирует американские компании возвращаться домой, подчеркивает Кочетков.