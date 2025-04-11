Эзотерика под запретом: кто останется в игре?

Запрет на рекламу эзотерических услуг не затронет дипломированных психологов. Объем российского рынка эзотерики может достигать 1 трлн рублей, считают аналитики. Из-под действия законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг исключены некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Новую редакцию инициативы парламентарии обсудили 10 апреля на заседании в Госдуме. Документ еще не внесен в нижнюю палату, сообщает газета "Ведомости".

Первая версия была опубликована в марте этого года председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ). Она подчеркнула, что россиян, особенно уязвимые группы, нужно защитить от психологического и финансового вреда, который могут нанести «шарлатаны и мракобесы». За прошлый год, по ее словам, люди потратили около 2,4 трлн рублей на услуги тарологов, экстрасенсов и гадалок.

«Ведомости» попытались проверить происхождение этой цифры. На нее ссылаются и другие, включая зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова (ЛДПР). Он указал, что показатель взят из статьи «Московского комсомольца» от декабря 2024 года, но конкретный источник информации не указан.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает сумму в 2,4 трлн рублей завышенной, но отмечает, что объем рынка эзотерики может достигать 1 трлн рублей. Потребители все чаще обращаются к эзотерическим услугам, чему способствует рост доходов населения, считает Бурмистров. Эксперт по религиозным культам Александр Невеев подчеркивает, что вера в эзотерику связана с когнитивными искажениями, такими как эффект Барнума.

Законопроект предлагает блокировать информацию о деятельности 38 категорий граждан, включая астрологов, ведьм и магов. Однако для игропрактиков, нейрографов и других специалистов с высшим психологическим образованием сделано исключение.