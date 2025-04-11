В Иркутской области резко упали цены на Lada Priora

Стоимость подержанных авто в Иркутской области упала на 2,8%

В марте средняя цена на автомобили с пробегом в Иркутской области снизилась на 2,8% по сравнению с февралем, достигнув отметки в 2,26 млн рублей, согласно данным экспертов Авто.ру Оценка. Однако китайские машины дешевеют медленнее прочих, тогда как объем предложений на вторичном рынке продолжает расти.

Самым значительным падением цен отметилась Lada Priora, занявшая первое место среди наиболее подешевевших моделей. Теперь её средняя стоимость составляет 374 тыс. рублей — это на 7,8% ниже, чем годом ранее. Второе место досталось Mercedes-Benz C-Классу (-7,8%, 2,31 млн рублей), третье — Lada Vesta (-6,9%, 942 тыс. рублей). Далее следуют Nissan Almera (-5,2%, 797 тыс. рублей) и Volkswagen Touareg (-4,7%, 2,32 млн рублей).

Наибольший же прирост средней цены зафиксирован у премиальных моделей: Lexus LX (+9%, 9,01 млн рублей), Land Rover Range Rover (+6,7%, 9,54 млн рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (+4,9%, 3,95 млн рублей).