Рекордный объем жилья введен в Иркутской области в 2024 году

В регионе построили 1,6 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

10 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Основными темами стали модернизация коммунальной инфраструктуры, сокращение аварийного жилья и реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Одно из ключевых направлений стройотрасли – возведение жилья. По данным Росстата, в 2024 году в Иркутской области зафиксирован рекордный ввод.

– За прошедший год в регионе введено 1,6 млн квадратных метров жилой площади, что на 7,7% превышает показатели предыдущего года. План перевыполнен, важно сохранять и наращивать темпы, постоянно совершенствуя развитие жилищного сектора, – сказал губернатор.

Особое внимание уделено благоустройству: в 2025 году запланировано создать 94 общественных пространства и 22 дворовые территории. Иркутская область активно участвует во всероссийском конкурсе городской среды – из 29 победивших проектов 20 уже реализовано.

Глава Приангарья отметил успехи региона в переселении граждан из ветхого жилья – с 2019 года улучшены условия для 32 тысяч человек.

– Мы, безусловно, продолжим работу по переселению граждан из аварийного жилого фонда, уделяя особое внимание созданию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, – отметил Игорь Кобзев.