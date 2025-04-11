США увеличили пошлины для Китая и заявили о желании сотрудничать с ним: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трам заявил о повышении пошлин для Китая и одновременно желании заключить с ним торговую сделку, 90-дневную паузу в повышении пошлин могут продлить, а в Иркутской области отмечена положительная динамика ввода жилья. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новый размер пошлин и сделка

Американские пошлины для Китая теперь равны 145%. К тарифам в 125%, введенным ранее, добавили еще фентаниловую пошлину, а также изначальную в 10%. При этом лидер США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить торговую сделку с КНР. Он назвал себя другом Си Цзиньпина и выразил уверенность в том, что государствам удастся поладить и сотрудничать.

Продление паузы

США не исключают возможности продления 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин. Трамп отметил, что потенциальные сделки о торговле с другими странами должны быть взаимовыгодными. Если в течение 90 дней такую сделку заключить не удастся, тогда планируется вернуться к повышениям пошлин.

Договоренности в Стамбуле

В Стамбуле состоялись переговоры России и США. Там страны договорились разработать «дорожную карту» по возвращению конфискованных американскими властями шести российских дипломатических объектов. Также они обязались содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий и продолжить переговоры.

Динамика ввода со знаком +

Состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. На нем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил положительную динамику ввода жилья в Иркутской области. В настоящее время в Иркутской области 50 застройщиков привлекают деньги дольщиков для строительства 119 многоквартирных жилых домов. Планируется создать 795 тыс. кв. м. жилой площади.

Угроза половодья

В Иркутской области несколько территорий находятся под угрозой весеннего половодья. В частности, Заларинский, Зиминский, Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Качугский и Жигаловский районы. Здесь работают межведомственные оперативные группы. Организованы аэроразведка, информирование жителей о возможном ухудшении ситуации, чернение льда.