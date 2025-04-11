Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета

С 3 марта по 11 апреля в Новосибирском государственном университете проходили Дни карьеры - крупнейшее ежегодное мероприятие Новосибирского государственного университета, в котором участвовали больше 70 работодателей и более 3 000 студентов и выпускников НГУ и других университетов региона. Банк Уралсиб принял участие в работе форума, провел для студентов- участников форума несколько мероприятий.

Программа Дней карьеры была разнообразной и насыщенной, представила интерактивную выставку работодателей, встречи с компаниями-работодателями, игры и конкурсы, а также подарки и призы. Участники форума смогли познакомиться с представителями компаний разных сфер экономики, узнать об их вакансиях и стажировках, задать вопросы, а также поучаствовать в интерактивных заданиях и играх. Студенты активно задавали вопросы представителям компаний, узнавали о полезных навыках для начинающих специалистов и перспективах развития карьеры. Встречи с потенциальными работодателями проходили в формате лекций, мастер-классов, кейс-сессий и квизов. Участники форума получили не только ценный опыт и контакты, но и множество полезных подарков от компаний.

Банк Уралсиб активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке. С 2022 года работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», которая объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. По итогам 2024 года количество пользователей платформы выросло до 6 тысяч студентов, с площадкой взаимодействуют 144 образовательных организации. За 2024 год очную практику в банке прошли 574 человека, ещё 296 студентов прошли практику онлайн. 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции. Стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека также перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба.