Сибиряки под угрозой возбуждения дела отдали «инспектору налоговой» 2 млн рублей

В городе Шелехове Иркутской области мошенник обманул супругов от лица налоговой службы. Они перечислили незнакомцу крупную сумму, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, женщине поступил звонок от якобы представителя налоговой службы. Звонивший заявил, что семья предоставила недостоверную декларацию о доходах за прошедший год и, чтобы избежать ответственности, потерпевшей предложили явиться в налоговый орган областного центра или попробовать решить проблему другим путем.

Разбудив мужа, перепуганная сибирячка передала суть разговора. вскоре поступил очередной звонок от «специалиста», который предложил позвонить на горячую линию или связаться со службой безопасности банка, в котором семейная пара имела личные сбережения.

Чтобы сохранить деньги и избежать возбуждения уголовного дела, 25-летним шелеховчанам было предложено перевести средства на продиктованные счета. В результате семья лишилась личных сбережений и отдала мошенникам средства, взятые в кредит. Ущерб составил около 2 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.