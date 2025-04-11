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Десятилетние хоккеисты «ЦРС-Байкал-Энергии» победили в турнире «Ледовая дружина» в Красноярске

Ребята полны решимости и дальше радовать своих болельщиков победами. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Байкал-Энергии».

<p>Фото с сайта ХК «Байкал-Энергия»</p>

Фото с сайта ХК «Байкал-Энергия»

На турнире подопечные Сергея Юсупова потерпели лишь одно поражение от красноярцев на старте группового этапа. Но это не помешало нашим юным спортсменам бороться за победу в турнире. В четвертьфинале хоккеисты «ЦРС-Байкал-Энергии» переиграли сверстников из Хабаровска со счетом 4:3, в полуфинальной встрече оказались сильнее «Сибсельмаша» со счетом 3:0.

В финальной встрече юные иркутяне взяли реванш у красноярского «Енисея» – 2015 со счетом 6:2, уверенно завоевав золотые медали турнира.

По итогам турнира лучшим игроком в составе «ЦРС-Байкал-Энергии» – 2015 стал Арсений Бушков. Ребята продолжат ковать славу иркутского хоккея с мячом в высшей лиге.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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