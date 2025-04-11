Куда поедут жители Иркутской области на майские праздники?

Жители Приангарья активно планируют путешествия на майские праздники, которые в этом году оказались особо приятными по продолжительности. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Калининград и Новосибирск. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и сервиса покупки авиа‑ и ж/д билетов «Купибилет».

Большая часть туристов из Приангарья на майские праздники поедут отдыхать в Сочи, несмотря на то, что весной на Чёрном море не так тепло, как в разгар летнего туристического сезона. Майская погода комфортна для неспешных прогулок к достопримечательностям и просто по улицам, походов по горам и спокойного отдыха на берегу. Также анализ данных показал, что в мае прошлого года число путешественников, посетивших город, выросло на 4% относительно 2023 года. Мобильный трафик иркутских абонентов увеличился на 17%. Главными точками притяжения стали Морской порт, Роза Хутор, парк «Ривьера», Олимпийский парк и Красная поляна.

На втором месте топа расположился Калининград.

Примечательно, что в прошлые майские праздники по сравнению с 2023 годом сюда приехали в полтора раза больше жителей Иркутской области, прокачав на 65% больше мобильного интернета год к году. Регион европейской архитектуры и морского воздуха привлекает приезжих музеем Янтаря, Рыбной деревней, музеем Мирового океана, островом Канта, Куршской косой, Светлогорском, Янтарным и Зеленоградском.

На грядущий майский отдых жители Иркутской области активно приобретают билеты и в соседний Новосибирск. Самый крупный сибирский город тоже показал прирост туристов в прошлом году на 36%. Интернет-трафик при этом взлетел на 120% год к году. Популярными локациями стали зоопарк им. Р.А. Шило, парк «Арена», Михайловская набережная, Первомайский сквер и центральный парк.

Согласно данным исследования, в прошлом году на длинные майские выходные жители региона активнее всего ездили в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Красноярск. В топ по традиции вошла и Москва, так как является крупным транзитным узлом.

Большая часть путешествующих жителей региона – это поколение X и миллениалы. Абоненты в возрасте от 36 до 45 лет и от 46 до 65 лет составляют примерно по трети. Каждый четвертый – турист 26-35 лет. При этом на женщин и мужчин приходятся равные доли.

В рейтинг популярных направлений на майские в целом среди всех россиян вошли Калининград, Сочи и Махачкала. Вопреки тому, что авиабилеты подорожали, эти локации второй год становятся самыми востребованными. Наиболее активный рост продаж билетов пришёлся на Минеральные Воды. А среди зарубежных стран первое место ожидаемо сохраняет Турция.