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Эксперт спрогнозировала спад ИЖС в Иркутской области

Индивидуальное жилищное строительство в Приангарье, которое в последние годы активно росло, покажет спад уже в этом году. Такой прогноз сделала Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра «Альфа-Банка» в Иркутске, общаясь с SIA.RU.

«В 2024-2025 годах рынок столкнулся с серьезными вызовами: завершение программы «Господдержка 2020», изменения в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переход на расчеты через эскроу-счета, а сейчас рынок «накрыли» изменения по сельской ипотеке. Все это оказывает влияние на сектор ИЖС», – отметила Ирина Маджара.

Она пояснила, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025-го – начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются еще по договорам, заключенным в 2024 году.

Жителям Иркутской области, которые все-таки хотят обзавестись жильем сейчас, рекомендуют обратить внимание на семейную ипотеку, которая пока остается самой доступной и широкой льготной программой.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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