Торговые сети обяжут включать в ассортимент 10% региональных товаров

Соответствующий документ внесли в Госдуму 11 апреля. Об этом пишет газета «Известия».

11 апреля в Госдуму внесут законопроект, обязывающий торговые сети выделять не менее 10% полок под товары первой необходимости местного производства. Инициатива депутатов от «Справедливой России – За правду» направлена на поддержку региональных производителей и снижение цен за счет сокращения логистических издержек.

Сейчас федеральные сети предпочитают работать с крупными поставщиками, что затрудняет доступ малых и средних производителей на полки. По мнению авторов законопроекта, это приводит к удорожанию продуктов из-за длительных перевозок и хранения.

«Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новые нормы должны изменить ситуацию, но регионы смогут вводить исключения при дефиците местной продукции.