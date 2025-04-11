Коммерческая фирма в Братске не выплачивала зарплаты работникам

В Братске коммерческая фирма не выплачивала зарплаты работникам. В ситуацию вмешалась прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Руководитель коммерческой организации не осуществил выплату заработной платы четверым работникам за один месяц», – говорится в сообщении.

После этого прокуратура направила иски в суд о взыскании денег, они были удовлетворены. В настоящее время выплачена заработная плата, компенсация за задержку выплаты заработной платы на общую сумму более 180 тыс. рублей, взыскана компенсация морального вреда на 26 тыс. рублей.