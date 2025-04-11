Жители Байкальского региона теперь могут воспользоваться аккредитивом при финансовых спорах

В спорах, где исполнение касается выполнения крупных денежных обязательств, важно применять гарантированные методы обеспечения, таким «гарантом» может выступать аккредитив.

Медиация — это способ разрешения споров, при котором обе стороны остаются довольны результатом. Задача медиатора — помочь участникам конфликта найти выход из ситуации и договориться о гарантиях выполнения соглашений.

В рамках процесса медиации проигравших сторон нет, поскольку эта процедура основана на поиске приемлемого для всех сторон решения, на взаимоуважении, и соблюдении принятых обязательств.

Несмотря на то, что направление медиации еще только развивается в нашей стране, сегодня уже многие знают об этой процедуре, а для закрытия собственных финансовых рисков, пользуются инструментами, такими как аккредитив – сохраняя при этом своё спокойствие и уверенность в условиях конфликта.

«В нашей практике была ситуация, когда подрядчик выполнил ремонт помещения, но заказчик остался недоволен качеством работ и отказался выплатить оставшуюся часть денег и подписывать акт выполненных работ. Подрядчик настаивал на отсутствии своей вины. Стороны собирались идти в суд, но долгие процессы были им не выгодны. В процессе медиации стороны пришли к соглашению, что заказчик гарантирует исполнение обязательств в установленный подрядчиком срок, воспользовавшись гарантией – открыть аккредитив. Подрядчик устраняет недостатки, получает денежные средства и новый заказ. Сторонам удалость не только решить конфликтную ситуацию, но сохранить сотрудничество», — Евгения Миромонова, генеральный директор АНО Центр медиации и правовой помощи Иркутской области «Территория переговоров».

Аккредитив — это способ оплаты, при котором банк гарантирует продавцу, что он получит деньги за товар или услугу, но только при выполнении всех условий сделки.

Покупатель и продавец договариваются, что расчет будет через аккредитив. Покупатель вносит деньги на специальный счет в банке (или банк выделяет кредит). Банк сообщает продавцу, что деньги зарезервированы и будут выплачены после выполнения условий.

Продавец отправляет товар и предоставляет банку документы, подтверждающие выполнение сделки (например, накладную, счет-фактуру). Банк проверяет документы и перечисляет деньги продавцу.

Расчет через с помощью аккредитива надежен для всех сторон. Покупатель защищен — деньги не уйдут продавцу, пока он не выполнит условия. Продавец уверен, что получит оплату, если сделает все правильно.

В сделке Сбербанк выступает гарантом, снижая риски мошенничества. С помощью этой формы безналичного расчета можно купить жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование, а также выплачивать дивиденды, оплачивать мировые соглашения и услуги, в том числе по договору подряда и другие сделки.

«Когда людям сложно договориться между собой, потому что отсутствует взаимное доверие, аккредитив является инструментом, который помогает сторонам закрыть свои риски. Этот механизм контролируется нормами гражданского кодекса и предполагает участие банка в контроле над исполнением обязательств сторонами сделки. Аккредитив гарантирует получателю средств, что оплата поступит на его счет после выполнения условий договора. В то же время плательщику предоставляется защита: если сделка сорвётся или её условия не будут выполнены в полной мере либо в установленные сроки, ему вернутся все средства», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.