Затоваривание новостроек угрожает рынку жилья в 29 регионах России

Рынок новостроек в России столкнулся с риском затоваривания

Институт финансового развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) выявил потенциальный риск переизбытка предложений на рынке новостроек в 29 регионах страны, включая Краснодарский край, Приморье и Воронежскую область. Данные были опубликованы в рамках еженедельного аналитического исследования.

Эксперты оценивают баланс между спросом и предложением на основе коэффициента распроданности квартир относительно степени их строительной готовности. В общем по стране этот коэффициент составил 72%, что свидетельствует о стабильности рынка. Однако региональная картина оказалась неоднородной: в 29 субъектах уровень распроданных квартир оказался ниже 60%, что сигнализирует о возможных проблемах.

Среди ключевых факторов, влияющих на низкую распроданность в проблемных регионах, аналитики выделили:

1. Несбалансированную квартирографию: избыточное предложение однокомнатных квартир наблюдается в Приморье (65%), Краснодаре (62%), Калининграде и Рязани (по 60%). Средний показатель по России составляет 53%.

2. Предпочтение индивидуальному жилью: в ряде регионов спрос на квартиры в многоквартирных домах снижается из-за популярности частных домов. Особенно это заметно в Северо-Кавказском федеральном округе, где доля индивидуальных жилых строений достигает 58%.

3. Резкое увеличение числа новых строительных проектов: в последние годы многие регионы активизировали строительство, что привело к росту предложения. В некоторых случаях высокий темп запуска проектов объясняется низким исходным уровнем активности.

4. Ускоренное подорожание новостроек, особенно в Томске и Орле, а также неудачные локации некоторых объектов.

Несмотря на эти проблемы, столичный рынок остается стабильным: в Москве уже продано около 7,6 млн квадратных метров жилья, что составляет почти треть от общего объема строительства.