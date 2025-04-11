Ледовая обстановка в Иркутской области достаточно тревожная – МЧС

В Иркутской области на фоне потепления существенно ухудшилась ледовая обстановка – об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В настоящее время она оценивается, как тревожная.

«Идет вскрытие, разрушение ледового покрова, существуют риски провалов людей под лед, гибели. Структура изменилась и стала игольчатой, наполняется водой. Верхний покров разрушается, становится кашей, соответственно, толщина не гарантирует безопасность», – прокомментировал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

Выезд и даже выход на лед сейчас является опасным на всех водоемах, в том числе на озере Байкал.