Названа единственная причина для роста рубля

В четверг рубль укрепился против всех валют: биржевой юань снизился на 0,2%, пара CNY/RUB опустилась ниже 11,53. Внебиржевые курсы доллара и евро от ЦБ на 11 апреля также снизились до 85 (-1,3%) и 94,6 (-0,5%) соответственно, полностью оправдав утренний прогноз.

В пятницу доллар будет под давлением из-за обвала индекса DXY до летних минимумов 2023 года, ниже 100 пунктов, а курс евро против рубля ожидается крепче на фоне роста пары EUR/USD до трехлетних максимумов, 1,138.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что укрепление рубля может быть недолгим.

«К концу весны курс доллара способен вернуться к 90, а юань — ближе к 12. Скажутся сокращение притоков экспортной выручки и увеличение оттоков валюты под импорт. Единственный вариант, при котором среднесрочный валютный прогноз не оправдается, а рубль полетит на годовые максимумы — быстрое завершение геополитического конфликта, тогда риск-премия в курсе нацвалюты вновь полностью схлопнется», – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.