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США ждут первого шага от Китая: переговоры по пошлинам на паузе

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CNN сообщает, что США ожидают от Китая первого шага для начала переговоров по высоким торговым пошлинам.

По словам двух высокопоставленных чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп заявил своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, так как Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и обострить торговую войну. Эта позиция была передана китайской стороне два месяца назад.

Пекин неоднократно отказывался организовать телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом, как сообщают три источника CNN. По мнению команды Трампа, препятствием является нежелание Си «показаться слабым», сделав первый шаг и обратившись к США с просьбой о переговорах.

10 апреля Трамп заявил о готовности встретиться с Си, назвав его другом и выразив уважение к нему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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