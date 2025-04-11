Объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ для нового приемного отделения ИОКБ

Прием заявок завершится 18 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В Иркутской области началась подготовка к строительству нового здания приемного отделения со стационарным отделением скорой помощи в Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ). Объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ. Прием заявок от подрядчиков на участие в конкурсе завершится 18 апреля.

Бюджетом Иркутской области на 2025 год предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ в объеме 28,8 млн рублей. Предварительная стоимость строительства составляет около 1 млрд рублей.

В отделении разместят экстренные операционные, противошоковую палату, палаты анестезиологии и реанимации, мощный диагностический блок. Это позволит приступить к оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с острой хирургической, сердечно-сосудистой патологией в первые минуты после поступления.

Запланировано не менее 4 этажей, включая подвальное помещение. Здание рассчитано на прием 50 машин скорой помощи в смену.

– Этот проект – важный шаг в развитии медицинской инфраструктуры региона. Новое отделение позволит значительно повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи. Особое внимание уделяем созданию современных условий для пациентов и медицинских работников, – сказал глава региона Игорь Кобзев.