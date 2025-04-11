Объем экспорта в Иркутской области вырос на 8%

Регион входит в первую десятку регионов России по объему экспорта.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина обсудили развитие внешнеэкономической деятельности региона.

– Иркутская область входит в топ-10 субъектов РФ по объему экспорта, а в 2024 году ее внешнеторговый оборот вырос на 11%, при этом поставки за рубеж увеличились на 8%. Более 96% объема экспорта региона приходится на страны дальнего зарубежья, – сообщил Игорь Кобзев.

Основу экспорта составляют минеральные продукты, металлы, древесина, химическая и машиностроительная продукция. В первом квартале 2025 года резко выросли поставки агропромышленных товаров — на 64%, особенно в Китай, Монголию и Казахстан.

РЭЦ в прошлом году поддержал более 400 компаний региона, помогая им выходить на международные рынки под брендом «Сделано в России». Большинство услуг центра доступны на цифровой платформе «Мой экспорт», где зарегистрировано около 550 иркутских предприятий.

Также стороны обсудили развитие бондовых складов за рубежом и подготовку к 18-му Международному торгово-промышленному форуму России, Китая и Монголии, который пройдет в Иркутске в июле. Мероприятие должно укрепить экономические связи между странами.