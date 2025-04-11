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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 дебетовых карт с бесплатным обслуживанием

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 самых выгодных дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, по версии портала Банкирос.ру. В рейтинге рассматривались только те продукты, по которым бесплатное обслуживание банки предлагают без дополнительных условий.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как стоимость обслуживания и  смс-уведомлений, возможность и условия начисления кешбэка и  процентов на остаток на счету, возможность доставки карты, наличие платных подписок, а также другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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